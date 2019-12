L'attaque du train postal Glasgow-Londres : le premier "casse du siècle" !

et Amandine Lemaire

Retour sur l'histoire du premier casse qui a hérité de cette appellation, le casse du siècle...L'attaque du train postal au petit matin du 8 août 1963, pas au Far-West mais dans la campagne anglaise l'attaque du train postal Glasgow Londres : une opération qui aujourd'hui encore apparaît comme hors norme et jamais égalée...

Menée à bord d'un convoi bourré de sacs de billets de banque, il s'agit là d'un casse record bouclé en trente minutes. Deux millions 6 de livres sterling envolées, l'équivalent de 50 millions d'euros actuels. De l'argent dont on ne sait toujours pas, plus de cinquante ans après les faits, ce qu'il est devenu. Comme on ne sait toujours pas qui fut le véritable cerveau de cette attaque qui allait mobiliser un commando qui gardera toujours le silence...



Doron Levy, criminologue spécialiste des braquages, consultant spécialisé dans la gestion des risques et auteur du livre « Braquages » aux éditions CNRS.