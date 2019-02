L'amie de "monstre"

publié le 07/02/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

« La France a peur ! »… Tout le monde se souvient de cette phrase, prononcée par le journaliste de TF1 Roger Giquel, le 18 février 1976 en ouverture du journal de 20h. Quelques heures plus tôt, les policiers de la PJ de Reims venaient de découvrir le cadavre du petit Philippe Bertrand, 7 ans, enlevé le 30 janvier, à la sortie de son école de Pont-Sainte-Marie, près de Troyes dans l’Aube.





Depuis ce jour-là, le ravisseur avait réclamé une rançon d’1 millions de francs et avait cessé tout contact avec la famille de l’enfant.

La suite est encore dans toute les mémoires, surtout le procès ultra-médiatisé de Patrick Henry, qui sauve sa tête in-extremis grâce à ses avocats et à la plaidoirie contre la peine de mort de Robert Badinter.



Condamné à la réclusion à perpétuité, Patrick Henry rencontre quelques années plus tard, Martine Veys, visiteuse de prison. Une amitié indéfectible les liera désormais, malgré tout !



Elle se poursuivra pendant son année et demie de liberté retrouvée en 2001, elle se poursuivra encore lorsque Patrick Henry sera réincarcéré et condamné pour trafic de drogue. Elle se poursuivra toujours jusqu’à la date de sa libération pour raison médicale en septembre 2017 et jusqu’à sa mort deux mois plus tard, en homme libre !

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Plana Radenovic, journaliste au JDD, elle vient de publier « Martine Veys et Patrick Henry, l’amitié malgré tout – L’histoire d’une vie auprès de l’homme le plus haï de France » chez Michalon, Maître Hugo Lévy du barreau de Paris, avocat de Patrick Henry qui signe la préface du livre de Plana Radenovic, Martine Veys, visiteuse de prison, amie de Patrick Henry jusqu’à la fin de sa vie.