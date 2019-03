et Emilien Vinee

publié le 18/03/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une ce soir l’affaire Sylvie Aubert. Le 14 novembre 1986, Sylvie Aubert, une jeune caissière de 23 ans qui vit à Châlon-sur-Saône, disparaît vers 21 heures à la sortie du supermarché où elle travaille. Cinq mois plus tard, son corps sera retrouvé flottant dans une rivière. Ses poignets sont entravés par un fil de fer. Elle a été étranglée… Le meurtre cruel de cette jeune femme fait partie du dossier qu’on a appelé celui des disparus de l’autoroute A6: une série impressionnante de meurtres pour la plupart non élucidés, au moins douze, peut-être 15, depuis 1984.



Les victimes sont des jeunes filles ou des jeunes femmes, âgée de 13 à 23 ans, retrouvées dans un rayon de 200 kilomètres, le long de l’autoroute A6, principalement dans le département de Saône et Loire. Des meurtres d’une sauvagerie inouïe qui ont fait penser à certains que derrière certaines de ces affaires se cachaient peut-être les agissement d’un tueur en série. Trois de ces crimes ont été élucidés ces dernières années. Il s’agissait de trois tueurs différents ! Pourtant certaines de ces affaires ont entre elles au moins un voire plusieurs points communs qui peuvent suggérer que certains des meurtriers déjà interpellés ont peut-être aussi frappé d’autres victimes dans la même région.

Ce soir nous évoquons d’abord l’affaire Sylvie Aubert. En janvier dernier, le juge d'instruction de Chalon-sur-Saône en charge de ce dossier non élucidé, a rendu une ordonnance de non-lieu, signifiant la fin des investigations. Les avocats de la famille Aubert, Corinne Herrmann et Didier Seban, ont fait appel devant la chambre de l'instruction qui vient de renvoyer sa décision au 15 mai prochain. Nous reviendrons en détail tout à l’heure sur les différentes pistes suivies par les

Nos invités

Thibault Solano, journaliste à l’Express, Martine Aubert, grande sœur de Sylvie Aubert, Emmanuelle Bouland, chef d’infos au journal de Saône et Loire, Me Corinne Herrmann du barreau de Paris, avocate de la famille au micro d'Emilien Vinée.