L'affaire Philippe Bézard

L'édito de Jacques Pradel

A la Une ce soir, le procès de Philippe Bézard, condamné le 24 novembre dernier par les assises des Alpes-de-Haute-Provence, à 25 ans de réclusion, pour le meurtre avec préméditation, en 2014, de son épouse, dont le corps n’a jamais été retrouvé.



Disons tout de suite que Philippe Bézard, qui a toujours nié sa culpabilité, a fait appel de cette condamnation. Il est donc présumé innocent jusqu’à l’issue d’un nouveau procès

Cette affaire de crime sans cadavre, sans témoins, sans aveux, et sans preuve matérielle incontestable. Avec un doute qui ne profite pas finalement à l’accusé, a passionné une équipe du magazine “Chroniques Criminelles” de TFX. La journaliste Laura Gomez qui a réalisé ce film qui sera diffusé sur TFX le samedi 19 janvier prochain est mon invitée…



Avec l’équipe de Stéphane Bouchet, également journaliste spécialisé en affaires criminelles vous avec rencontré tous les acteurs de cette affaire qui a divisé même les propres enfants de la victime…





Laura Gomez, journaliste réalisatrice spécialisée dans les faits divers. Elle a réalisé un documentaire pour « Chroniques criminelles » sur l’Affaire Bézard qui sera diffusé samedi 19 janvier sur TFX à 21h00.



Me Frederic Monneret (avocat de Philippe Bézard) du barreau de Marseille.



Me Ramzi Aidoudi du barreau de Marseille. (avocat d’Elodie la fille de la victime persuadée que son père ne peut pas être le meurtrier de sa mère)





Me Emmanuelle Orta avocate des parties civiles au barreau de Alpes-de-Haute-Provence. Dans les parties civiles Guillaume l’autre fils qui pense que son père a tué sa mère dans un accès de violence, et Sylvie la sœur de Josiane, la victime.