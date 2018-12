L'affaire Magalie Part

et Emilien Vinee

publié le 26/09/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel









Une affaire non élucidée. Le meurtre d’une jeune femme de 19 ans, Magalie Part, dont le corps calciné est retrouvé dans un bois de Haute-Savoie, en mars 2001. L’enquête est au point mort depuis 17 ans !



Mais, Il y a une dizaine de jours, le mari de la victime, Geoffrey, qui disait soupçonner un proche, se suicide par pendaison…





Nos invités

Jean-Marc Bloch, ancien patron du SRPJ de Versailles et co-présentateur de « Non Elucidé » sur France2 avec Arnaud Poivre d’Arvor, Maître Georges Rimondi, avocat au barreau de Haute Savoie et Avocat du père de Magalie, Eric Bertrand, le père de Magalie Part au micro d’Emilien Vinée