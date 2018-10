L'affaire Laetitia Toureaux: le crime du métro

publié le 11/07/2018 à 15:30

A la Une de L'Heure du Crime aujourd’hui, l’histoire du seul "cold-case" jamais recensé dans le métro parisien : cela s’est passé un dimanche de Pentecôte, le 16 mai 1937, sur la ligne 8, à la station Porte Dorée.

Ce jour-là, à 18h27, une rame venant de la station Porte de Charenton arrive Porte Dorée. Six personnes montent dans la voiture de première classe, où se trouve une unique passagère, une jeune femme rousse en robe verte qui semble somnoler sous son chapeau blanc.

Tout à coup, son corps s'écroule. L'un des passagers, un médecin, se précipite à près d'elle et découvre un couteau Laguiole planté au bas de son cou. La victime, Laetitia Toureaux, 29 ans, meurt dans l'ambulance qui la mène à l'hôpital Saint-Antoine.



L’enquête révélera que la jeune femme est montée dans le métro au départ de la ligne, à la station précédente, Porte de Charenton, soit quelques minutes avant d'être retrouvée morte. Le meurtrier a donc agi entre les deux stations et a probablement quitté la rame en marche, une fois le crime commis.



Le receveur du bus qui l’avait conduit au terminus du métro se souviendra qu'elle était seule. Porte de Charenton, personne n'a été vu la suivant dans la rame, ni non plus pendant le trajet, franchissant la porte de séparation entre wagons de première et de seconde classe. Aucun employé n'a vu fuir qui que ce soit à l'arrivée Porte Dorée.



Restent deux hypothèses : soit le meurtre a été commis en trente secondes, Porte de Charenton, avant le départ de la rame, soit le meurtrier a sauté du métro en marche avant l'arrivée Porte Dorée. C’est à dire moins de deux minutes plus tard !



L’affaire fera la Une de l’actualité pendant plusieurs mois. Deux ans après, avec le début de la guerre mondiale, tout le monde oubliera le sort tragique de Laetitia Toureaux. Mais, 25 ans plus tard, surviendra un incroyable rebondissement que nous évoqueront longuement avec mon invité...



Bruno Fuligni, maître de conférences à Sciences Po, écrivain et historien, son dernier livre, Souvenirs de Police est paru le 10 novembre 2016 aux éditions Robert Laffont (collection Bouquins).

