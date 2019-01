L’affaire Jacques Prevosto : L’amour à mort

publié le 31/01/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir nous vous racontons l’histoire d’un policier du commissariat de Montpellier, Jacques Prévosto, condamné à 25 ans de réclusion en 2012, par la cour d’assise de l’Hérault, pour avoir tué sa femme et maquillé son crime en accident de la route trois ans plus tôt

C’était un crime presque parfait ! Mais, malgré son expérience, l’assassin a été confondu grâce au flair d’un gendarme d’un peloton autoroutier.





L’enquête démontrera par ailleurs un cas hors norme de machiavélisme criminel, et on s’apercevra que, comme le petit poucet, l’auteur du crime a laissé de nombreux indices qui ont permis de comprendre son mobile.

Malgré un faisceau de découvertes accablantes, il persistera à clamer son innocence jusqu’au procès. Mais le témoignage de la sœur jumelle de la victime fera basculer l’affaire et Jacques Prévosto passera aux aveux devant un jury médusé.Nous vous racontons cette histoire avec les avocats de la défense et de la partie civile et avec une journaliste qui a mené l’enquête pour un magazine de télévision.

Nos invités

Farrah Youbi journaliste, réalisatrice de télévision spécialisée dans les faits divers, elle a réalisé le reportage « L’affaire Prévosto : l’amour à mort » pour le magazine Chroniques Criminelles, Me Luc Abratkiewicz du barreau de Montpellier, avocat de Jacques Prévosto.

Me Iris Christol du barreau de Montpellier, avocate de la partie civile.