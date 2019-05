L'Affaire Jacques Heusèle : Le combat d’une famille

publié le 27/02/2019 à 21:00

A la une ce soir une énigme tenace : la mort mystérieuse de Jacques Heusèle, un assureur d'Arras âgé de 59 ans, disparu subitement le 17 novembre 2008, après un rendez-vous à Valenciennes. Deux jours plus tard, on retrouve sa Mercedes à Erquelinnes, sur un chemin de halage, au bord de la Sambre, en Belgique, de l’autre côté de la frontière…

Le corps de Jacques Heusèle sera repêché deux mois et demi plus tard, le 25 janvier 2009, lesté d’un sac à dos contenant un haltère de 5 kgs, à 30 km de là, entre deux péniches, près de Charleroi.



Après la mort de son mari, Nicole Heusèle découvre que celui-ci menait une double vie, qu’elle n’avait jamais soupçonnée ! Détournements d'argent, près de 400.000 euros, ouvertures de comptes bancaires cachés à sa famille, ligne de téléphone secrète, et aussi une liste d’aventures sexuelles multiples, consignées dans des petits carnets rangés dans l'armoire de son cabinet. Avec des noms de villes, de femmes parmi lesquelles des mineures, mêlées à des annotations à connotation sadomasochiste.



Au delà du choc de cette découverte, Nicole et son fils Arnaud refusent la thèse du suicide avancée par les enquêteurs. Ils dénoncent une enquête bâclée et un blocage systématique de la Justice. Pour eux la mort de Jacques Heusèle est en réalité un crime maquillé en suicide. Et quelqu’un veut étouffer l’affaire !











Nos invités

Nicole et Arnaud Heusèle, l’épouse et le fils de Jacques Heusèle, Eric Dussart, journaliste à la voix du Nord.