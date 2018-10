L’affaire du Pain Maudit

publié le 24/07/2018 à 15:30

L'édito de Jacques Pradel

A la Une, un fait divers mystérieux qui s’est déroulé dans le sud de la France à l’été 1951...



Une terrible empoisonnement collectif frappe une petite ville du Gard, Pont-Saint-Esprit.

En quelques heures, plus de 300 personnes tombent malades. Une trentaine d’habitants de tous âges sont pris de crises de démences et doivent être internés pendant de longs mois dans des asiles psychiatriques de la région. Il y aura 7 (5 ?) morts. L’affaire connaît un retentissement exceptionnel. On en parle dans le monde entier.





Version officielle : Les habitants de Pont-Saint-Esprit ont été victime du « mal des ardents », une maladie venue du moyen-âge qui se propageait par l’ergot de seigle, une substance aux propriétés hallucinogènes contenue dans du pain fait avec de mauvaises farines.



Nos invités

Olivier Pighetti, journaliste réalisateur de télévision. Il a mené l’enquête sur l’ensemble de l’affaire. Son film, «Pont-Saint-Esprit, 1951 : 5 morts, 30 internés, 300 malades – Le complot de la CIA » a été diffusé sur France 3 en 2015.