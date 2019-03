L'affaire du docteur Muller

et Emilien Vinee

Une affaire hors norme : celle d’un médecin légiste Alsacien, le docteur Jean-Louis Muller, accusé d’avoir tué son épouse Brigitte et d’avoir maquillé son crime en suicide, en 1999 ! Dans un premier temps, à l'issue d'une rapide enquête de gendarmerie, le parquet considère qu'il s'agit bien d'un suicide, et l’affaire est classée.





Mais le dossier est rouvert deux ans plus tard, la famille de la victime refuse de croire que Mme Muller s’est volontairement donné la mort.

Les investigations sont, cette fois, conduites par la police judiciaire, sous la direction d’un juge d’instruction. Les enquêteurs ont l’intime conviction que le médecin est un meurtrier. Certains rapports d’experts semblent avoir été volontairement ou involontairement mal transcrits malheureusement au détriment de l’accusé qui ne cessera jamais de clamer son innocence.



Pour des raisons incompréhensibles, la justice refusera systématiquement toutes les demandes de reconstitution judiciaire présentées par la défense. Sur la base du même dossier, avec les mêmes questions sans réponses, trois procès auront lieu. Les deux premiers déboucheront sur la même condamnation à 20 ans de prison.



Le verdict d’appel sera annulé par la cour de cassation et le troisième procès, 14 ans après les faits prononcera l’acquittement définitif du Dr Muller après un grand moment d’assises : la fameuse reconstitution refusée, sera organisée dans le prétoire par l’avocat du médecin M° Eric Dupont-Moretti.













La journaliste Ondine Millot, qui a suivi l’affaire du Dr Muller pour le journal Libération à l’époque. Aujourd’hui journaliste indépendante. Son dernier livre : « Les monstres n'existent pas – Au-delà du faits divers » est paru chez Stock en Mars 2018.