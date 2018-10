L'affaire du Dahlia Noir

publié le 13/07/2018 à 15:30



Une émission spéciale de l’heure du crime, consacrée à une énigme criminelle qui est peut-être la plus célèbre affaire de crime non résolu aux Etats-Unis...



Nous revenons en détail sur l’assassinat horrible de cette jeune Starlette de 22 ans retrouvée atrocement mutilée, dans un terrain vague de Los Angelès en janvier 1947. Ce terrible fait-divers à été rendu célèbre dans le monde entier par un livre, « Le Dahlia noir », du romancier américain James Ellroy. Le cinéaste Brian de Palma en a fait un film au casting impressionnant. Depuis plus d’un demi-siècle, malgré des centaines d’articles, de livres, de contre-enquêtes, menées par des détectives privés, des journalistes, des «profilers » du FBI ou des chercheurs amateurs, l’identité du tueur demeurait un mystère.

Qui a tué le Dahlia Noir ?

Cette question a hanté des générations de reporters et de policiers américains. Elle a hanté des centaines d'écrivains et d'artistes, des milliers de citoyens... Et personne n'a jamais pu résoudre le mystère.

Le corps d'Elizabeth Short est retrouvé le 15 janvier 1947

Le Dahlia noir est un fantôme, une page blanche qui exprime nos peurs et nos désirs. Une Mona Lisa de l'après guerre, une icône de Los Angeles James Ellroy, CBS, le 27 novembre 2004





A lui seul, le meurtre du Dahlia noir a a engendré plus de 400 confessions. On a entre autres accusé le surréaliste Man Ray, les réalisateur Orson Welles et John Huston, parmi les nombreuses pistes et enquêtes fantasmées.



Ouvrage de Stéphane Bourgoin, bientôt en librairie

Nos invités

Stéphane Bourgoin qui avait publié en 2014 : « Qui a tué le Dahlia Noir ? L'énigme enfin résolue» (Éditions Ring) qui a été réédité en format poche.



Thibaut Châtel réalisateur d’un documentaire, réalisateur et auteur du film « La vérité sur le Dahlia noir » 2006. (écrit par Benoît Clair et guillaume Galliot)