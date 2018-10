L'affaire Dominique Aubry: la pendue de la péniche

publié le 23/10/2018 à 21:00

A la Une de l’heure du crime, une affaire digne des meilleurs romans d’Agatha Christie ou de Georges Simenon…



Tout commence au matin du 1er décembre 2005. Ce jour-là, on retrouve le cadavre d’une riche veuve, pendue à bord de sa luxueuse péniche, amarrée face au pont de Puteaux. Dominique Fontaine, que ses amis surnomment « Libé », diminutif de « Libellule » a ingéré une forte dose d’alcool, 2,44 grammes, ainsi que des tranquillisants. Tout le monde sait qu’elle est inconsolable de la mort de son mari survenu quelques mois plus tôt.

Mais la mère et le frère de la victime mettent en doute l’hypothèse du suicide. Ils accusent deux proches de « Libé », qui ont dîné à bord de la péniche le soir du drame, Olivier Eustache et Franck Renard, d’avoir maquillé leur crime en suicide. Le mobile ? L’héritage de la veuve, qui, peu de temps avant sa mort, avait déshérité son frère, au profit de Frank, dont elle avait fait son légataire universel.

C’est le début d’une affaire incroyable qui donnera lieu à des batailles d’expert et même à la convocation du chien seul témoin du drame, par un juge d’instruction, et à deux procès en cour d’assise, qui ont débouché, en 2014 et en 2015, sur l’acquittement des deux accusés!

La riche veuve de Neuilly, suicidée ou assassinée ?

Le verdict du 19 octobre est identique à celui prononcé il y a un peu plus d'un an, en mars 2014 : les deux accusés, Franck Renard Payen et Olivier Eustache sont acquittés.



Les jurés de la cour d'assises des Yvelines ont jugé que rien ne permettait de prouver que les deux hommes avaient maquillé le meurtre de la vieille femme en suicide. Ils étaient pourtant accusés de l'avoir assassinée pour pouvoir toucher un important héritage. Dominique Aubry, épouse de Jean Aubry, un antiquaire renommé, s'était en effet prise d'amitié pour Franck Renard-Payen, de 20 ans son cadet, que le couple avait rencontré dans une boîte de nuit parisienne.



A la mort de son mari, elle avait sombré dans la dépression et l'alcool. C'est aussi à cette époque qu'elle et Franck avaient rencontré Olivier Eustache et étaient devenus ses amis. Ce dernier avait apporté son aide à la veuve lorsqu'elle avait décidé de modifier son testament et de léguer l'intégralité de sa fortune, estimée à 14 millions d'euros, à son fils spirituel.



Ce n'est que quelques mois plus tard que Dominique Aubry était retrouvée morte. La proximité de ces événements avaient émis l'hypothèse du meurtre. Mais le taux d'alcoolémie de la défunte (2,44 g) et sa santé mentale ont favorisé la thèse du suicide. C'est finalement cette dernière qui l'a emporté lors du premier procès et de celui en appel. Franck Renard-Payen est donc désormais un homme riche.







Nos invités

Imen Ghouali, journaliste réalisatrice de documentaires. Elle a réalisé le numéro de « Faites entrer l’accusé » diffusé sur France 2 en février « Dominique Aubry, le mystère de la péniche », Maître Philippe Sarda, du barreau de Paris, a été l’un des avocats de la partie civile, (le frère de Dominique Aubry, Frédéric Fontaine)

