L'affaire Christine Van Hees

publié le 17/07/2018 à 15:30



L'édito de Jacques Pradel





A la Une de l’heure du crime, une des affaires parmi les plus atroces, qu’ont connu les enquêteurs de la PJ de Bruxelles ces quarante dernières années…

Le lundi 14 février 1984, les pompiers de la capitale belge reçoivent un appel anonyme, un peu avant 21h. On leur signale un incendie qui ravage une maison en ruines, située sur le terrain d’une ancienne champignonnière abandonnée, à Auderghem, dans la banlieue sud de Bruxelles, près d’un Campus universitaire….

Arrivés sur place, les pompiers découvrent dans la cave du bâtiment en feu, une scène d’horreur : un corps humain presque totalement calciné : celui d’une jeune fille nue, bras et jambes attachés par un lien qui entoure également son cou. Des objets personnels de la victime, des bijoux, un cahier scolaire, permettent d’identifier le corps : c’est celui d’une lycéenne âgée de 16 ans, dont les parents ont signalé la disparition le jour-même.



L’autopsie révélera que la victime a subi, avant de mourir, des tortures ignobles.



32 ans plus tard, le ou les assassins n’ont toujours pas été identifiés. Le dossier est officiellement prescrit. Nous revenons sur cette affaire hors norme avec mes invités, dont l’ancien directeur de l’enquête, le commissaire Christian de Vroom, de la PJ de Bruxelles.

Le meurtre non élucidé de Christine Van Hees

Le 13 février 1984, le corps de Christine Van Hees, une jeune fille de 16 ans, est retrouvé calciné dans une champignonnière dans la banlieue de Bruxelles. L'enquête démontrera qu'elle a d'abord été violée, puis étranglée - elle a les pieds et les mains liés par du fil barbelé - avant d'être brûlée sur un bûcher improvisé.



On ne parviendra à identifier la jeune fille que grâce aux bijoux qu'elle portait. Elle avait disparu quelques heures plus tôt en sortant de l'école.

Le mystère de la champignonnière

Pendant 30 ans, les enquêteurs de la police belge vont enquêter tous azimuts pour retrouver les coupables de ce crime atroce. Des dizaines de pistes seront suivies. Deux se dégageront durant ces trois décennies: celle des punks, dont plusieurs furent inculpés, et celle du fameux témoin X1 qui, en 1997, mettait en cause un vaste réseau pédocriminel dont Marc Dutroux, l'homme le plus détesté de Belgique, aurait été membre.



Le 13 septembre 1984, Serge C. ou l'"Iroquois", un punk qui squattait cette champignonnière désaffectée, est arrêté. Il passera plus de trois ans en prison, avant d'être relâché faute de preuves.



En 1997, le crime de la champignonnière fait à nouveau la Une des médias lorsqu'un témoin, le "témoin X1", d'abord anonyme puis connu sous le nom de Régina Louf, affirmera avoir assisté à l'exécution de Christine. Elle assure que la jeune fille a été tuée au cours d'un rituel satanique auquel se livraient Marc Dutroux et Michel Nihoul.



Ces deux pistes aboutiront à un non-lieu en 2014. Le meurtre de Christine Van Hees reste à ce jour non élucidé.







Ceux qui le désirent peuvent s’adresser directement à la section « cold case » de la police judiciaire fédérale de Bruxelles qui s’est occupé du dossier jusqu’à la prescription. Ils pourront dès lors contacter la famille de Christine pour leur expliquer la vérité.

POLICE JUDICIAIRE FÉDÉRALE -DR6

Section homicides-cold case

Rue Royale n° 202 A boite 1

1000 BRUXELLES

Tél. : 02/223.94.86 et 02/223.94.90

N° fax : 02/223.94.77

Nos invités

Marc Met de Penninghen, journaliste au Soir.



