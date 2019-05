L'Affaire Alessandri : 19 ans de mystère

et Emilien Vinee

publié le 28/05/2019 à 21:00

Ce soir, nous ouvrons le dossier d’une affaire particulièrement mystérieuse qui remonte au 7 juillet 2000. Cette nuit-là, Richard Alessandri, gérant d'un Intermarché à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, est assassiné chez lui, dans son lit, près de son épouse, d'une balle de fusil de chasse dans la tête. Edwige Alessandri accuse des rôdeurs, qui se seraient introduits dans la maison, mais très vite, les enquêteurs la soupçonnent d’avoir commis le crime





Depuis sa première mise en examen Edwige Alessandri clame son innocence. Malgré trois condamnations successives dont la dernière à 10 ans de prison en 2009 à Lyon, elle n’a jamais varié : Des hommes se sont introduit en pleine nuit dans la chambre qu’elle partageait avec Richard. Elle entend l’explosion de la balle qui va tuer Richard, puis une exclamation, « Merde le coup est parti, tirez-vous ! ». Elle est aspergée du sang de son compagnon et quelques instants plus tard son fils Yohan qui dort dans une chambre voisine découvre sa mère prostrée qui tente d’appeler les secours. Peu après l’arrivée des pompiers qui ne peuvent que constater la mort de Richard Alessandri, la section de recherche de la gendarmerie de Carpentras commence son enquête…

Pour être complet il faut ajouter que plusieurs rebondissements ont émaillé l’affaire ces dernières années. Au point que Edwige Alessandri et son avocat Maitre Damien Brossier ont pensé qu’ils étaient sur le point d’obtenir la révision du procès et peut-être enfin la reconnaissance qu’Edwige a été condamnée à tort. Mais la juge d’instruction qui avait relancé de nouvelles investigations en 2013 vient de prononcer une ordonnance de non-lieu. Edwige Alessandri a fait appel de cette décision, et jeudi 6 juin prochain, la justice donnera une nouvelle décision, peut-être celle d’accorder à cette femme qui a toujours clamé son innocence le droit d’affronter un quatrième procès. « Je mourrais innocentée » dit-elle, à chaque fois qu’elle en a l’occasion.

Nos invités

Me Damien Brossier, du barreau de l’Essonne avocat d’Edwidge Alessandri, Brice Alessandri, l’un des deux fils d’Edwige et de son mari Richard, Me Marc Geiger, du barreau de Carpentras avocat de Brice, Jean François Abgrall, aujourd’hui enquêteur privé, ancien membre des sections de recherche de la Gendarmerie nationale.