publié le 11/08/2018 à 18:45

À côté de son Bai brun baptisé K12, Philippe Lucas esquisse un large sourire. Le 8 août dernier, devant un jury de l’Institut Français du cheval et de l’équitation (IFCE) réuni à Saint-Lô (Manche), son cheval a été approuvé étalon avec une note générale de 72/100. Cela veut dire qu’il va pouvoir se lancer dans une carrière de reproduction.



Un soulagement pour cet éleveur de Gacé dans l’Orne, ancien lad-jockey, qui vient de se lancer un immense défi : celui de sauver l'une des dix races de chevaux en voie d’extinction, celle du Cob normand, animal très recherché pour l'attelage de loisir ou de compétition, mais aussi pour les travaux agricoles.

Et cette race va certainement revivre grâce à un cheval qu’il a sauvé il y a quelques mois d’une mort certaine en le récupérant dans un état pitoyable en Haute-Marne. "Il était chez des gens qui ne pouvaient pu assumer financièrement. Quand nous l’avons récupéré, K12 avait un taux de parasites internes mortel, il lui restait à peine six mois à vivre. Il était très maigre."

Un vieil étalon

Depuis, K12 a rejoint le l’élevage de Philippe et Roselyne Lucas, il a repris 150 kg et il a surtout recouvré du muscle et des forces. Si bien qu’après l’avoir soigné et remis sur pied, son nouveau propriétaire l’a présenté devant le jury officiel de l’IFCE qui a donc attesté que le cheval avait une génétique parfaite pour la reproduction.



"C’est une première en France qu’un cheval de cet âge soit reconnu étalon", reprend Philippe Lucas. Car K12 a 20 ans. "D’habitude ce sont de jeunes chevaux, mais là, vu l’urgence de la situation, il est important d’agir vite pour sauver la race."

Seulement 144 naissances en 2017

Autorisation pour la saillie de dix juments en poche, K12 dernier représentant d'une lignée d'autant plus précieuse qu'elle est oubliée a immédiatement "honoré" 5 juments. "Pour ne pas perdre une saison car le Cob est vraiment menacé". Seules 144 naissances ont été enregistrées en 2017.



Le Cob normand, qui fut au début du XXe siècle considéré comme le meilleur cheval d'attelage du monde, a commencé à disparaître à cause de la mécanisation de l'agriculture et de l'armée, au sortir de la seconde guerre mondiale. Cette race de cheval a un large éventail d'utilisation hors agriculture comme l'attelage, le tourisme, la police...