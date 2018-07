publié le 29/08/2016 à 10:11

Journée de consultations sur l'islam de France

Le ministre de l'Intérieur organise lundi une "journée de consultations sur l'islam de France", ambitionnant de mieux "ancrer dans les valeurs de la République" une religion au coeur de débats fiévreux dans un pays ciblé par les jihadistes.



La polémique politique autour du burkini, tenue de bain islamique qui a enflammé les esprits cet été, est loin d'être retombée.



Mais lundi sera un autre jour, grâce à ces consultations menées par Bernard Cazeneuve Place Beauvau, espèrent des responsables musulmans.



"Cet épisode positif va mettre fin à la séquence nauséabonde du burkini", veut croire le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Anouar Kbibech.



Fil rouge de cette journée: une série de réunions avec des responsables cultuels, personnalités de la société civile et parlementaires pour mettre sur pied la future "fondation pour l'islam de France".



Cette structure est en gestation depuis des mois mais sa préparation a été accélérée après l'attentat de Nice (86 morts) et l'assassinat d'un prêtre près de Rouen par des jihadistes en juillet.



Objectif de cette fondation laïque et de l'association cultuelle qui lui sera adossée: lever des financements français, alors que ceux venant de l'étranger sont jugés peu transparents.



Jean-Pierre Chevènement, 77 ans, va en prendre la présidence. Mais le choix d'un non-musulman a suscité de l'incompréhension dans les rangs de la deuxième confession de France (plus de 4 millions de croyants estimés) et la classe politique.



Séparation de l'Etat et des cultes oblige, la "Fondation pour l'islam de France", qui succèdera à l'automne à une "Fondation des oeuvres de l'islam de France" mort-née en 2005 en raison de dissensions internes, ne traitera que de questions profanes: financement de thèses d'islamologie, de bourses pour favoriser l'accès aux diplômes universitaires de formation civile et civique mis en place pour imams et aumôniers...



Son conseil d'administration comprendra onze personnes, parmi lesquelles le président du CFCM et trois représentants de l'Etat.

Seriez-vous prêt à boycotter les produits Lactalis ?

Les syndicats agricoles ont décidé d'accentuer la pression sur Lactalis, annonçant une forte mobilisation nationale dès lundi pour tenter de forcer le géant laitier à remonter ses prix d'achat.



"Après la déception de vendredi, une grosse mobilisation est en préparation dans l'ensemble des régions", a déclaré dimanche soir à l'AFP Xavier Beulin, président de la FNSEA, s'exprimant également au nom de la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) et des Jeunes Agriculteurs (JA), à l'issue d'une concertation téléphonique entre les producteurs.



Quelques heures plus tôt, les trois organisations syndicales nationales avaient annoncé dans un communiqué le lancement lundi d'"un mot d'ordre national pour aboutir à un accord avec Lactalis" sur le prix du lait.



Une nouvelle réunion téléphonique doit avoir lieu ce lundi à 12h pour ""pour acter les différents rassemblements et sites qui feront l'objet d'actions", a indiqué Xavier Beulin.



Les actions des agriculteurs en colère pourrait notamment se traduire par des manifestations autour de différents sites de production de Lactalis, et devraient débuter lundi en fin de journée, indique le patron de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).



Seriez-vous prêt à boycotter les produits Lactalis



? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Seriez-vous prêt à boycotter les produits Lactalis ? Oui

Non

Ne se prononce pas