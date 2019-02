Jean-Pierre Treiber, l'affaire Giraud / Lherbier

publié le 18/02/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Retour sur le double assassinat de Géraldine Giraud et de Katia Lherbier, disparues mystérieusement le 1er novembre 2004, à la fin du week-end de la Toussaint, dans l’Yonne à une centaine de km de Paris. Leurs corps seront retrouvés par la police dans un puisard chez un ouvrier agricole de la région, Jean-Pierre Treiber un peu plus d’un mois plus tard.





Le procès de Jean-Pierre Treiber n’a jamais eu lieu et n ‘aura jamais lieu car il s’est suicidé en prison, ce qui a selon l’expression « éteint l’action publique ».

Reste pourtant des questions, beaucoup de questions et des zones d’ombres dans cette affaire: Jean-Pierre Treiber a-t-il agi seul ? Quel a été le mobile de ce double meurtre ? Connaissait-il ou non ses victimes avant le 1er novembre 2004 ? Où et quand les a-t-il tuées ? Est-ce qu’on aurait pu empêcher son évasion puis son suicide en prison ? Qui était-il vraiment ?



Mes invités, les journalistes Stéphane Munka et Christophe Gautier qui ont mené leur enquête sur l’affaire Giraud pendant près de cinq ans, ont rencontré pour un documentaire de télévision, tous les protagonistes de ce drame, les magistrats, les avocats, les familles des victimes, les amis et les anciens employeurs de Jean-Pierre Treiber. Ils sont les invités de l’heure du crime… ainsi que Michel Cunault, ancien chef de l’antenne de police judiciaire d’Auxerre, qui a dirigé l’enquête criminelle.





L'affaire Giraud

Stéphane Munka et Christophe Gautier. journalistes et auteurs du documentaire "L'affaire Treiber : autopsie d'un double meurtre". Ils sont aussi auteurs du livre "L'affaire Giraud", paru en octobre 2009 aux Editions Flammarion