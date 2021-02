"Je voudrais rompre avec ma lignée paternelle" raconte Olivier

publié le 16/02/2021 à 02:08

Karine vient de rompre avec l'homme qu'elle fréquentait depuis 2 ans. Il y avait trop de non-dits. Mais Karine voit bien qu'il y a un problème commun entre toutes ses relations. Elle souhaiterait se pencher sur les raisons de ses échecs sentimentaux.

Olivier vit à l'autre bout du monde et ne revient que très peu en France. La raison : Sa relation avec ses parents et plus particulièrement son père, qui l'a maltraité enfant. Il souhaite définitivement rompre les liens avec ce dernier. Mais la décision est trop difficile à prendre pour Olivier.

Fabio n'a plus de nouvelle de son fils de 15 ans depuis l'été dernier et une dispute qui s'est envenimée. Même lorsqu'il tente d'appeler son fils, il n'a pas de réponse. Fabio souhaiterait renouer contact avec lui.

La fille de Michèle a 35 ans et a une très grande angoisse. Elle a peur de perdre Michèle. A tel point qu'elle fait des crises. Michèle sait que sa fille ne s'est jamais vraiment remise du suicide de son père lorsqu'elle avait 6 ans.

Géraldine est intervenue à l'antenne il y a quelques semaines pour parler de sa retraite. Et grâce à une auditrice, elle trouvé l'appartement qui lui manquait pour changer de vie.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

