"Je suis tombé amoureux de ma belle-soeur"

Raphaël est marié depuis une trentaine d'années. Il y a un an, Raphaël a vu sa belle-sœur vivre chez eux suite à un épisode difficile. Avec elle, Raphaël a noué une relation sentimentale, qui a été révélée en décembre dernier. Cette révélation a fait exploser la famille.

Valérie a perdu son chien il y a un an et a été très affectée par cette perte. Elle ne souhaite pas reprendre un animal de compagnie par peur de s'attacher de nouveau. Mais son mari insiste de plus en plus pour accueillir de nouveau un animal de compagnie.

Hélène a déjà deux enfants. Avec son conjoint, elle se pose la question d'en avoir un troisième. Au-delà de ce que cela implique, le désir semble de plus en plus prégnant chez le jeune couple.

Jocelyne a perdu son frère l'année dernière de façon très soudaine. Après plusieurs appels sans réponse, elle a découvert qu'il était décédé chez lui brutalement. Jocelyne a demandé le dossier médical pour en savoir plus sur son état de santé. Il venait justement de se faire arrêter par son médecin.

Nicolas s'est fait licencier de son travail. C'est à ce moment que lui est venue l'idée de créer sa propre entreprise. Ce qui était un doux rêve est devenu réalité. Nicolas a ouvert sa boite il y a deux mois et est très heureux.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Références citées :

- Vivre le deuil au jour le jour de Christophe Fauré chez Albin Michel.

- Mieux traverser le deuil : Plateforme d'aide aux personnes endeuillées.

- Le petit chat est mort de Xavier de Moulins aux éditions Flammarion

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook