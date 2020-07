"Je suis amoureux de la fille de mon beau-père"

publié le 09/07/2020 à 01:55

Brian a 29 ans et est atteint de la maladie de Crohn. A cause des arrêts de travail répétés, il risque de se faire licencier. De plus, sa relation de couple est en berne. Brian a envie de tout recommencer à zéro.

Georges souhaitait rassurer Brian car il a continué à travailler malgré la maladie.

Bastien a des problèmes de libido depuis une dizaine d'années. On lui a diagnostiqué des troubles bipolaire à 19 ans et ce n'est visiblement pas son traitement qui est la cause de cette perte de libido. Cela est problématique dans son couple.

Julien est tombé amoureux de la fille de son beau-père. Ils se sont connus enfants mais ne se sont pas vus pendant 20 ans. Il y a un an et demi, Julien est revenu dans sa ville natale et a l'a retrouvé. C'est à ce moment qu'il a eu l'impression de la redécouvrir. Ce sentiment le perturbe.

Alexandra a perdu sa mère il y a un mois. Elle s'est beaucoup occupé d'elle ces dernières années, seule. Alexandra se demande si son comportement est normal : Regarder des photos, des vidéos, pleurer et repenser à elle...

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



