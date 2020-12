Je n'accepte pas de vieillir

publié le 29/12/2020 à 01:18

Il y a 1 an, Nathalie a rompu difficilement avec son ex. Elle tente depuis de se reconstruire mais repense toujours à cette relation passée. Elle se rend bien compte qu'elle fuit désormais les hommes.

La fille de Camille a rompu il y a quelques mois. Elle a dit qu'elle avait surpris son compagnon en train de regarder des photos de jeunes filles d'une dizaine d'années. Camille souhaiterait aider sa fille, et surtout sa petite-fille qui a 4 ans.

Sofia a aujourd'hui 60 ans. Mais depuis une semaine, elle pleure. Selon elle, elle est sur la mauvaise pente et regrette ses 20 ans.

Michèle, 75 ans, souhaite remonter le moral de Sofia.

Claude n'a jamais fait autant de choses depuis que lors de ces dernières années.

Suzanne a toujours été très active et à l'aise avec son âge. Même lorsqu'elle a commencé à perdre la vue à cause d'une DMLA, elle a continué à danser et profiter de la vie.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.

