Jalousie mortelle : l’affaire Brunel

publié le 29/05/2019 à 21:00



Ce soir, on vous raconte l’histoire d’un drame terrible que vivent depuis 2015 deux nonagénaires, Irène et son mari Michel Brunel, âgés aujourd’hui respectivement de 95 et 91 ans. Le 13 octobre 2015, il leur est arrivé la pire chose qui puisse arriver à un père et à une mère : Ils avaient deux enfants, Dominique 61 ans, et Jean-Marc 57 ans. Le premier a tué l’autre, à qui il vouait une jalousie féroce depuis de longues années. Ce crime à la Abel et Caïn, a fracassé la vie de ces deux paisibles retraités, inconsolables.





Leur seul souhait depuis le drame, c’était de ne pas mourir avant que la justice punisse Dominique pour ses actes odieux. C’est ce qui s’est passé la semaine dernière. La cour d’assises du Vaucluse l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle pour avoir prémédité l’assassinat de son frère Jean-Marc, au domicile de celui-ci, puis d’avoir dissimulé son cadavre au fond d’un puit sous une chappe de béton, avant de prendre la fuite vers l’Amérique du sud pour une longue cavale de plus d’un an.



Dominique Brunel a toujours nié la préméditation. Selon lui, la mort de son frère est un accident survenu au cours d’une bagarre qui aurait mal tourné. Constatant le décès de son frère, il aurait décidé de dissimuler le corps, parce qu’il pensait que ses parents ne croiraient pas à la thèse de l’accident. La cour ne l’a pas entendu et a retenu la préméditation. Il a aussitôt fait appel et devrait bénéficier d’un nouveai procès dans quelques mois.





Nos invités

Mélanie Ferhallad, journaliste à la Provence qui a suivi toute l’affaire et le procès, Me Louis-Alain Lemaire, du barreau d’Avignon, avocat des parents, Me Nadia El Bouroumi du barreau d’Avignon, avocate de Dominique Brunel.