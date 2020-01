publié le 03/01/2020 à 20:44

L'assassinat par les Américains de Qassem Soleimani, haut responsable iranien, est un événement majeur qui laisse présager des tensions entre l'Iran et les États-Unis. David Rigoulet-Roze explique les conséquences de ce conflit entre les deux pays.

"Soleimani représentait le grand architecte de la stratégie de projection de l’Iran au niveau régional, c’était le marionnettiste car c’est lui qui organisait les discussions pour l’instauration d’un nouveau Premier ministre en Irak", explique-t-il.

Après la mort du général, trois jours de deuil ont été déclarés en Iran et des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans le centre de Téhéran ce vendredi 3 janvier, brandissant des portraits de Soleimani : " En Iran, bien qu’il y a une grande ambivalence sur sa personne, il bénéficiait d’une aura particulière car il avait fait ses classes en Irak notamment".

"L'Iran va réagir, c'est incontestable"

"L’Iran va réagir, c’est incontestable", estime David Rigoulet-Roze. Concernant les enjeux de cette nature c’est le guide suprême, Ali Khamenei, qui prendra toutes les décisions. "Une réunion du conseil de sécurité vient d’avoir lieu à Téhéran, aux côtés du guide pour décider de la réponse à venir et qui sera probablement proportionnelle à l’affront qui a été fait à Téhéran." "Il y a une multitude de bases américaines qui se trouvent exposées mais ce ne sont pas les seules cibles. Les partenaires des Américains, se retrouvent eux aussi en première ligne."





Les conséquences de ce conflit sont donc à craindre, comme le souligne le chercheur : "Le prix du pétrole a immédiatement augmenté par exemple. Les conséquences peuvent être planétaires et non plus régionales. Même si Mike Pompeo semble dire le contraire, on peut penser que le danger est croissant."