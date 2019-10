publié le 31/10/2019 à 15:15

Les cimetières autrefois étaient des lieux minéraux, des grandes allées de gravier, de bitume et de marbres. Rien ne dépassait, car un cimetière avec des mauvaises herbes, ça faisait négligé. Comme si on abandonnait les défunts.

Et puis le désherbant chimique a été interdit dans les espaces publics il y a 2 ans. La plupart de mairies ont appliqué la règle dans les cimetières. Les premiers mois, quand on abandonne le glyphosate, c’est un peu difficile. Les mairies testent de techniques alternatives.

Des herbicides naturels, le désherbage thermique, mais le pissenlit est coriace… et la meilleure solution, reste l’huile de coude, le désherbage a la main. Ça nécessite du personnel pour désherber dans les allées, autour des tombes. Et ça reste quand même moins efficace. Quand chaque année un passage de désherbant suffit, il faut compter deux à trois interventions, si c’est une autre technique.

Repenser les cimetières autrement

La plupart des communes disent qu’elles n’ont pas les moyens, donc il faut repenser le cimetière autrement. Enlever les mauvaises herbes autour des tombes et puis dans les allées, dans certaines parties du cimetières, on plante, on végétalise, on fait pousser des arbres.

Selon des spécialistes de la biodiversité quand vous avez au moins la moitié de l’espace qui est végétalisé donc des petits jardins partout, des haies, les mauvaises herbes ne se voient plus ça demande donc un peu de temps, le temps que tout pousse mais le lieu devient agréable. On peut même s’y promener comme au Père Lachaise à Paris on y entend a nouveau des oiseaux et on y croise des papillons.