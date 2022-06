Les indemnités versées aux demandeurs d'emploi vont être revalorisées de 2,9% à partir du 1er juillet. Cette décision a été prise ce jeudi 30 juin lors du conseil d'administration de l'Unédic, gestionnaire de l'assurance chômage en France, selon une information de RTL.



2,1 millions d'allocataires sont concernées par cette revalorisation. "Lors des 5 dernières années cette revalorisation était en moyenne de 0,5%", a annoncé l'Unédic dans un communiqué. Concrètement, l’allocation minimale passe à 30,42 euros par jour, contre 29,56 euros actuellement tandis que la partie fixe de l'ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) va passer de 12,47 euros par jour indemnisé contre 12,12 euros.

De son côté, l'allocation minimale ARE-F (allocation au retour à l'emploi formation) atteint 21,78 euros par jour, contre 21,17 actuellement.

Ce conseil d'administration est composé de 50 membres, dont 25 représentants des salariés et 25 représentants des employeurs, et a pour mission de gérer le régime d'assurance chômage, en coopération avec Pôle emploi.



