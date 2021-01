Le ministère de l'Économie et des Finances, communément appelé "Bercy", le 15 mars 2013

publié le 12/01/2021 à 14:18

Bon nombre de Français recevront vendredi 15 janvier, par virement bancaire, un acompte relatif à leur réduction et crédits d'impôts du Trésor public. Un processus annuel mise en place depuis l'instauration du prélèvement à la source en janvier 2019. Cet acompte de 60% sur les réductions et crédits d’impôt est ainsi versé chaque début d’année aux contribuables, peut-on lire sur le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics.

Ces réductions et crédits d’impôts concernent principalement les dons aux associations et cotisations syndicales, l'emploi d'un salarié à domicile, aux frais de garde d'enfants, les frais d'hébergement en Ehpad ou encore les dépenses d'investissement locatif. Cette avance s'élèvera en moyenne à 640 euros par foyer concerné, a indiqué Bercy.

Comment le Trésor public calcule-t-il le montant de l'acompte ? Il se base sur les derniers chiffres, à savoir les dépenses de l’année 2019, en s'appuyant sur la déclaration de revenus remplie en 2020. Après cette première estimation, une régularisation du montant des réductions et crédits d’impôt interviendra cet été et prendra en compte la déclaration d’impôts remplie au printemps prochain.

8,5 millions de foyers fiscaux sont concernés

D'après une annonce du ministère de l'Économie et des Finances, le 11 janvier, 8,5 millions de foyers fiscaux sont concernés. Le virement sera libellé "AVANCE CREDIMPOT", détaille l'institution. À noter que selon les délais bancaires, les bénéficiaires devront attendre lundi 18 ou mardi 19 janvier pour voir apparaître le versement sur les relevés de compte.

En cas de coordonnées bancaires inconnues des services de l'État, les contribuables percevront l'avance sous la forme d'une lettre-chèque envoyée par voie postale d'ici la fin du mois de janvier.