publié le 31/08/2018 à 15:02

Un report du prélèvement à la source se profile-t-il à l'horizon ? Jeudi 30 août, Emmanuel Macron a dit attendre "des réponses très précises" avant de mettre en place cette mesure, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2019.



Presque l'intégralité des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu (42,3% des Français en 2016) est concernée par le prélèvement à la source. Seuls les revenus des capitaux mobiliers et les plus-values immobilières représentant 2% des revenus des contribuables ne sont pas concernés car ils sont déjà prélevés à la source.

Alors que l'impôt sur le revenu était déterminé à partir des revenus de l'année précédente, le montant sera désormais directement prélevé sur le salaire brut. Sur la fiche de paie apparaîtra ainsi le salaire net et le salaire net après impôt. C'est votre employeur, la caisse de retraite ou Pôle emploi qui se charge de collecter l'impôt.



3 taux différents peuvent être appliqués

Depuis le 15 septembre 2018, les contribuables ont tous choisi le taux qu'ils voulaient voir appliquer à leur revenu.



Par défaut, l'administration fiscale choisi le taux personnalisé pour vous. C'est celui qui vous a été communiqué à la fin de votre déclaration de revenus. Ce taux s'applique à l'ensemble des revenus d'un foyer fiscal : il prend donc en compte votre revenu, celui de votre conjoint, et vos charges familiales. Le taux appliqué est le même pour les deux conjoints.



Deux autres options existent toutefois : le taux individualisé et le taux neutre. S'il y a un grand écart de revenus entre les deux conjoints d'un foyer, le taux individualisé permet de ne prendre en compte que ses revenus propres. Le montant total des impôts collectés auprès du foyer est le même, mais chaque conjoint a un taux qui lui est propre.



Dans le cas où vous avez d'importantes sources de revenus complémentaires, en dehors de votre salaire, et que vous ne souhaitez pas que votre employeur le sache, il est préférable d'opter pour le taux neutre (ou taux non personnalisé). C'est celui qui sera aussi appliqué à ceux qui déclarent leurs revenus pour la première fois. Il correspond au barème d'un célibataire sans enfant, et varie en fonction de votre seul salaire. Si le taux neutre est inférieur à votre taux personnalisé, il faudra payer la différence tous les mois au fisc.