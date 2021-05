IMG : une douleur indicible

publié le 26/05/2021 à 02:31

Aimée a pris la décision, avec son compagnon, de faire une interruption médicale de grossesse il y a 2 ans à cause d'une malformation de leur fille. Depuis il ont eu un petit garçon. Une très proche amie d'Aimée a une fille, de bientôt un an, ayant une maladie génétique dégénérative. Une situation qui renvoie Aimée à son passé qu'elle avait enfoui mais encore très douloureux.

Agnès a perdu son père il y a 5 ans. Comme elle lui a promis, elle s'est rapprochée de sa mère pour s'en occuper. Mais elle l'a découverte sous un nouveau jour. Elle fait face à une femme très égoïste.

La nièce de Marthe a 38 ans et semble souffrir de schizophrénie. Visiblement sa mère ne fait pas confiance à la psychiatrie et préfère se tourner vers des thérapie non médicamenteuses.

Sandra est atteinte de schizophrénie depuis l'âge de 19 ans. Elle prend un traitement qui lui permet de stabiliser sa maladie et de vivre avec.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

