Imane : pourquoi cette étudiante est-elle la cible de cyberharcèlement ?

publié le 14/09/2020 à 15:01

Elle apparaît tout sourire vêtue de beige et de blanc. Dans une vidéo publiée sur le site de BFMTV vendredi 11 septembre, Imane, 21 ans présente son compte Instagram "Recettes échelon 7" sur lequel elle publie des conseils pour réaliser des plats simples, sans four, et pas chers. Immédiatement, les réactions se font vives. La raison : Imane est vêtue d'un voile.

La réaction la plus remarquée est sans doute celle de Judith Waintraub, journaliste au Figaro. Dans un tweet reprenant la vidéo de BFMTV, elle écrit simplement "11 Septembre". La signification de ce message laisse place à très peu de doute : faisant référence à la date du jour de publication, qui se trouve être le triste anniversaire des attentats perpétrés contre le World Trade Center, la journaliste établit un lien entre le port du voile et le terrorisme islamiste.

Un parallèle islamophobe que la journaliste n'a pas été la seule à faire : face à une vague de cyberharcèlement, Imane a dû supprimer son compte Twitter.

Je n'ai pas de temps et d'énergie à accorder à ces personnes cruelles Imane, 21 ans, "Recettes échelon 7"





Depuis dimanche soir, le compte Twitter d'Imane n'est plus disponible. Avant de le supprimer, l'étudiante a publié un long message dans lequel elle remercie les personnes qui la soutiennent et explique ne pas vouloir porter plainte. "Je n'ai pas de temps et d'énergie à accorder à ces personnes cruelles, justifie-t-elle. Je suis trop occupée à réussir ma vie et aimer mes proches et mes échelons 7 (nom qu'elle donne aux membres de sa communauté, NDLR)".

“Je n’ai pas de temps à accorder à ces personnes cruelles. Je suis trop occupée à réussir ma vie et à aimer mes proches”. Géniale réponse d’#Imane sur Instagram aux marchand-es de haine. 🌹 pic.twitter.com/hn7SayaUZl — Philippe Marlière (@PhMarliere) September 13, 2020

Tout dans cette vidéo n’est que générosité : le sourire de cette etudiante, la cuisine qu’elle partage, l’idée de recettes peu coûteuses...

Mais parce qu’elle s’appelle Imane et qu’elle porte un foulard, @jwaintraub fait une allusion triste et indigne. https://t.co/ONhNSLwAjV — Nadia HAI (@NadiaHAI78) September 11, 2020

L'association SOS Racisme, le rabbin Gabriel Fahri ou encore la ministre déléguée à la Ville Nadia Hai ont apporté leur soutien à Imane. "Tout dans cette vidéo n’est que générosité : le sourire de cette étudiante, la cuisine qu’elle partage, l’idée de recettes peu coûteuses... a tweeté cette dernière. Mais parce qu’elle s’appelle Imane et qu’elle porte un foulard, Judith Waintraub fait une allusion triste et indigne."

Menaces de mort contre Judith Waintraub

De son côté Judith Waintraub fait l'objet de menaces de mort. Elle a reçu le soutien de sa direction, de nombreuses personnalités et surtout celui de Gérald Darmanin. "Quels que soient les désaccords, parfois profonds, que j’ai avec Judith Waintaub, je condamne vivement les menaces de mort qu’elle reçoit", a tweeté le ministre de l'Intérieur. Un message dans lequel il ne mentionne pas les attaques dont Imane fait l'objet depuis la publication de la vidéo.

Quels que soient les désaccords, parfois profonds, que j’ai avec @jwaintraub, je condamne vivement les menaces de mort qu’elle reçoit. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 12, 2020