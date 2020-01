Île-de-France : bientôt un pass transports junior à 24 euros par an

Crédit : iStock Editorial / Getty Images Plus

et AFP

publié le 20/01/2020 à 22:30

Valérie Pécresse a annoncé ce lundi 20 janvier que les transports en commun en Île-de-France n'allaient plus coûter que 24 euros par an aux enfants de 4 à 11 ans. À partir du 1er septembre, un pass junior sera en effet disponible à l'achat pour les petits Franciliens.

"Les transports sont gratuits pour les moins de 4 ans, les collégiens, lycéens et étudiants ont le passe Imagine'R, les actifs ont le passe Navigo remboursé à 50% par les employeurs, et nous avons mis en place l'an dernier le Navigo Senior à 50% pour les retraités. Il manquait quelque chose pour les enfants de maternelle et élémentaire", a expliqué la présidente d'Île-de-France Mobilités dans Le Parisien.

L'opération devrait coûter environ 30 millions d'euros par an, Île-de-France Mobilités comptant selon elle sur environ 200.000 abonnés pour 1,4 million d'enfants de 4 à 11 ans habitant la région. Ceux-ci pouvaient jusqu'à présent acheter un abonnement Imagine'R à 350 euros par an, trop cher.

Un abonnement de 24 euros par an, ça fait deux euros par mois. Presque gratuit en somme, un prix symbolique. "Le transport a de la valeur, il faut donc que subsiste un geste d'achat. C'est un moyen de sensibiliser les jeunes à l'importance d'avoir un titre de transport et de lutter contre la fraude", a souligné Valérie Pécresse.

À Paris même, la gratuité des transports en commun pour tous les enfants de moins de 12 ans est entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2019.