"Il y a un désengagement de l'État vis-à-vis du sport", dénonce Bernard Amsalem

publié le 07/09/2018 à 20:40

Matignon a annoncé vouloir supprimer 1.600 postes au ministère des Sports d'ici 2022, ce vendredi 7 septembre. Une annonce faite quelques jours après la nomination de la nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et qui inquiète les personnalités du milieu sportif. Pour Bernard Amsalem, vice-président du Comité national olympique et sportif français, "il y a matière à s'inquiéter. Je rappelle qu'on nous a fixé un objectif, les Jeux olympiques à Paris en 2022".



Pour l'ex-patron de la Fédération française d'athlétisme, "c'est maintenant qu'il faut investir sur les jeunes générations, les athlètes qui ont moins de vingt ans. Le budget a déjà diminué en 2018 et là on nous annonce une nouvelle diminution dans la loi de finance de 2019". Bernard Amsalem dénonce un "désengagement de l'État vis-à-vis du sport".



"On demande aussi au sport d'être présent dans les quartiers difficiles, on voit bien que le sport c'est aussi un élément qui permet de faire des économies au niveau santé, on voit bien que le sport en entreprise c'est aussi des questions de bien-être et de performances...

Bref, le sport est présent partout, on nous demande de faire davantage, mais avec moins de moyens", conclut Bernard Amsalem.