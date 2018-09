publié le 09/09/2018 à 09:25

"Les risques ont toujours existé, mais ils changent par leur nature", explique Patrick Hertgen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Mardi 4 septembre, deux pompiers étaient attaqués par un déséquilibré pendant leur intervention à son domicile, tuant l'un d'entre eux.



"Cette histoire est dramatique mais atypique, c'est un psychotique qui a attaqué les sapeurs pompiers", précise Patrick Hertgen. "Il existe d'autres agressions malheureusement plus "classiques" qui mettent à mal le principe de respecter ceux qui viennent vous sauver. C'est très perturbants pour les sapeurs pompiers", déplore le vice-président.

"D'une manière générale, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent. De vrais agressions, parfois même des guet-apens d'une violence inouïe", s'inquiète Patrick Hertgen. Pour la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, il faut que les sauveteurs soient accompagnés par les forces de l'ordre sur les interventions à risques.

"Ça fait longtemps qu'on demande à travailler avec des plateformes 112 comme dans d'autres pays européens. Il faut qu'on soit plus intégrer avec les autres services. Aujourd'hui on a des centres d'appels qui sont distinct d'un service à l'autre et c'est moins efficace pour juger efficacement et rapidement une situation", constate Patrick Hertgen.