publié le 17/01/2019 à 02:55

C'est un tout nouveau service testé par une enseigne française : la location de chaussures. Sur le même principe que la location de sacs, de robes de soirée ou de bijoux, ce concept insolite comprend l'emprunt d'une nouvelle paire de chaussures tous les deux mois, assorti des conseils d'une styliste en boutique pour une quarantaine d'euros par mois, soit bien moins que le prix des chaussures de la marque à l'achat.



Inès, jeune passionnée de chaussures, a été l'une des premières clientes. Après avoir utilisé une paire de chaussures pendant deux mois, elle les ramène en boutique "pour choisir une nouvelle paire", se réjouit-elle. "C'est très avantageux et agréable de pouvoir changer de paire tous les deux mois, de ne pas avoir la sensation de sur-consommer et de dépenser de l'argent dans le vide juste pour posséder une paire".

Une nouvelle ère de consommation

Et pour l'enseigne, c'est une façon moderne d'accompagner ses clients dans une toute nouvelle ère de consommation. De la même manière que les clientes n'achètent plus leurs voitures, "on va leur proposer de ne plus acheter leurs chaussures, mais de les louer pour en avoir l'usage et non plus la possession", explique Clémence Cornet, responsable marketing.

Lorsque la paire de chaussures est rendue par la cliente, elle est envoyée à quelques kilomètres de là, dans un espace de reconditionnement. L'objectif est double : "travailler sur le volet hygiénique et le volet remise en forme globale du produit pour le remettre à neuf", précise Gauthier Bedek, responsable innovation.



Une fois la paire de chaussures désinfectée, polie et vernie, elle est comme neuve et revient en magasin prête à être louée de nouveau. Une logique d'économie circulaire qui a déjà séduit des milliers d'utilisateurs sur les sites de location entre particuliers.