Hold-up en plein ciel

publié le 20/07/2018 à 15:30



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Jacques Pradel

Bonjour à tous,

Aujourd'hui à la Une de l'Heure du Crime, une histoire vraie qui demeure unique en son genre. Elle s’est déroulée le 24 novembre 1971 aux Etats-Unis, la veille de la fête de Thanksgiving. Et elle a bien sûr fait la Une de tous les médias…

Ce jour-là, un passager voyageant sous le nom de Dan Cooper monte à bord du vol 305 de la compagnie North-West Airlines, à l’aéroport de Portland. Le vol est un vol local à destination de Seattle à moins de 300km de là…



Peu après le décollage Dan Cooper menace de faire sauter l’avion si on ne lui verse pas 200.000 dollars en petites coupures, et quatre parachutes, à l’arrivée de l’avion à Seatle. Là, il libère les 36 passagers et redécolle avec l’équipage, les parachutes, et la rançon, vers une destination inconnue…





Une enquête jamais résolue

Le 24 novembre 1971 à Portland (USA), un homme se présente à l'embarquement du vol 305 à destination de Seattle. Il est élégant, porte des lunettes noires, et affirme s'appeler DB Cooper...

Une fois dans l'avion, il glisse un petit mot dans la poche d'une hôtesse de l'air :

J'ai une bombe dans ma mallette. Je m'en servirai si nécessaire. Je veux que vous restiez à mes côtés, vous êtes détournés DB Cooper Partager la citation





S'ensuit le détournement d'avion le plus étrange et le plus discret de toute l'histoire : aucun mort, aucun blessé, et un équipage qui n'est même pas conscient qu'il est pris en otage. Finalement le prénommé DB Cooper saute de l'avion en plein vol, emportant avec lui la rançon de 200 000 dollars.

Il n'a jamais été retrouvé.

La légende DB Cooper

Ce pirate de l'air est devenu une légende aux Etats-Unis. Certaines villes fêtent même le "DB Cooper's day" chaque année un peu avant Thanksgiving ! Cet enthousiasme autour du personnage tient tout d'abord au mystère complet qui l'entoure....

Portrait Robot du pirate de l'air

Depuis son saut héroïque, plus personne n'a revu le fameux DB Cooper...



Nos invités

Jean Pierre Otelli, pilote professionnel, ex-leader de la patrouille acrobatique du Maroc. Auteur de nombreux ouvrages sur les erreurs de pilotage et les catastrophes aériennes. Son dernier livre, "Erreurs de Pilotage, tome 11", est paru aux éditions JPO.