Hérault : Cambriolage mortel au jardin Saint-Adrien à Servian

publié le 23/06/2020 à 21:01

A la Une, une ténébreuse affaire qui s’est déroulée au début du mois d’octobre 2017, dans le cadre enchanteur du jardin Saint Adrien à Servian dans l’Hérault. Cet océan de calme et de verdure, haut lieu touristique de la région avait été élu en 2013 « Jardin préféré des français ». Les propriétaires du lieu, Daniel et Françoise Malgouyres y habitait un joli manoir qui pouvait passer pour la résidence d’un couple sans histoire. Pourtant, en octobre 2017, rien ne va plus dans ce couple qui se déchire sur fond d’infidélité et de divergences financières…



Le 5 octobre 2017, aux alentours de 20 heures, deux hommes cagoulés et vêtus de noir font irruption dans la maison. C’est ce que l’on appelle un « home jacking », un cambriolage en présence des habitants du lieu. Une pratique de plus en plus courante en France ces dernières années, qui donne lieu, à chaque fois à un grand déchaînement de violence et qui traumatise pour longtemps les victimes. Les deux cambrioleurs frappent les époux Malgouyres, et les menacent pour leur faire dire où se trouve le coffre-fort.



Daniel Malgouyres fait croire qu'il va chercher de l'argent à l'étage, se saisit d'un fusil et abat l'un des deux cambrioleurs un homme de 43 ans, originaire de Perpignan qui est tué sur le coup ! Son complice prend la fuite. Il s’appelle Richard Bruno, la cinquantaine, de Perpignan lui aussi, qui sera arrêté 12 jours plus tard. Coup de théâtre, il accuse Daniel Malgouyres d’avoir commandité son propre cambriolage pour s’emparer de l’argent de son épouse avant leur prochain divorce !



Mais l’affaire se complique. Une nouvelle révélation vient d’intervenir dans le dossier. Une accusation très grave selon laquelle Daniel Malgouyres aurait aussi tenté d’assassiner son épouse...

Nos invités

François Barrère journaliste au Midi Libre

Maître Frank Berton avocat Françoise Malgouyres.

Maître Jean-Marc Darrigade, du barreau de Montpellier, avocat de Daniel Malgouyres.

