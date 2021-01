publié le 30/01/2021 à 15:45

Depuis 10 ans sans interruption, Guillaume Musso est l’auteur qui vend le plus de livres en France. En 2020, il a écoulé 1,5 million d’exemplaires de ses romans. Un phénomène que l’on a tenté de décrypter dans le Journal Inattendu.

Tout d’abord quel regard Guillaume Musso porte-t-il sur ce succès ? "J'ai une gratitude incroyable par rapport aux lecteurs qui m’ont suivis à travers des ouvrages très très différents" confie-t-il.

Ses romans sont dans toutes les maisons et commencent même à passer d’une génération à l’autre. Après 10 ans d’un succès incontesté, lorsqu’on lui demande quelle est la recette du succès, Guillaume Musso répond à ceux qui pensent qu’on coche des cases, ils se trompent.

"La seule recette c’est d’écrire le roman que j’aimerais lire en tant que lecteur. À chaque fois, je me raconte l’histoire à moi-même. J’écris le roman dans l’ordre chronologique, et j’essaye de prendre du plaisir à l’écrire", explique-t-il, avant de poursuivre : "Le succès ce n’est pas quelque chose que j’ai cherché, ça m’est tombé dessus et j’essaye de m’en montrer digne".

Pudique, comme le sont beaucoup d’écrivains, pour comprendre un peu qui est l’homme derrière ses romans à succès, Guillaume Musso conseille tout simplement de s’y plonger : "la quinzaine de livres que j’ai écrit donne un portrait assez juste de qui je peux être pour qui sait lire entre les lignes."

Guillaume Musso adore l’art et est fasciné par l’engouement qui s’est créé autour de l’artiste Invader. Il est inspiré par les films de Claude Sautet et d’Alfred Hitchcock, et écrit tout écoutant Philipp Glass, "un compagnon d’écriture depuis 20 ans. J’aime travailler en musique, ça me met dans une ambiance de travail que je connais, qui est sécurisante".

L’un de ses romans, La jeune fille et la nuit, aux éditions Calmann-Lévy, va bientôt être adapté en série. Six épisodes de 52 minutes. L’adaptation pourra être faite en Anglais et tournée à Antibes, sa ville natale, à laquelle il est très attaché. "Je sais que ça été fait par des gens qui en garderont l’esprit et c’est pour ça que j’ai dit oui".

Partagée sur ses premiers romans, la critique est unanime depuis La vie secrète des écrivains (Calmann-Lévy). Comment l’a-t-il vécu ? "Vouloir se conformer à l’approbation du regard des autres, j’ai pris très tôt conscience que c’était un danger. Une bonne critique tout comme une mauvaise vous rend heureux ou malheureux cinq minutes mais ça ne change pas votre vie, ça ne change pas la vision que vous avez de votre travail et ça vous rend plus libre. Peut-être que ça a fait plaisir à ma mère. Et si ça lui fait plaisir à elle, ça me fait plaisir à moi aussi".



Guillaume Musso lit Boris Cyrulnik pour construire la psychologie de ses personnages, et comme guide de pensée depuis qu’il est père. Jeune, il rêvait de devenir Stephen King ou Marcel Pagnol. Aujourd’hui, certains jeunes rêvent de devenir Guillaume Musso.