et AFP

publié le 27/04/2018 à 18:03

Le dernier week-end d'avril sera ponctué par le sixième épisode de la grève des cheminots. Un mouvement social qui aura donc perturbé le trafic 12 jours sur 30 ce mois-ci. De quoi désespérer les usagers, et particulièrement ceux qui paient un abonnement mensuel ou annuel. C'est pourquoi l'entreprise ferroviaire a décidé de faire un geste commercial à leur égard.



Les clients abonnés des TER en avril paieront ainsi leur abonnement à moitié prix en juin, a indiqué le directeur général Transport express régional, Franck Lacroix lors d'une conférence de presse. Les 275.000 abonnés concernés devront fournir leur abonnement d'avril ou un justificatif quand ils achèteront celui de juin, a-t-il précisé. "Les associations d'usagers voulaient un geste à la fois simple, lisible et homogène", a-t-il commenté lors d'un point de presse, précisant que la mesure coûterait à la SNCF "un peu plus de 10 millions d'euros".

Pour les 750.000 usagers non abonnés qui prennent des TER tous les jours, les billets émis en avril sont utilisables pendant dix jours, et en cas de non-utilisation, ils seront remboursables sans frais pendant 61 jours, a précisé le responsable.

30% de réduction pour les abonnés TGV

Les abonnés des trains de banlieue d'Île-de-France (Transilien), eux, doivent être remboursés au prorata du nombre de jours de grève pendant lesquels moins d'un train sur trois a circulé sur leur ligne. Les modalités de ce remboursement seront discutées le 17 mai lors d'une réunion avec Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice, et les associations d'usagers concernées, a précisé la SNCF.



Quant aux abonnés TGV, ils bénéficieront d'une réduction de 30% sur leur abonnement de mai (pour les abonnements annuels) ou en bons d'achat (pour les mensuels) si moins d'un train sur trois a circulé sur leur ligne habituelle pendant les jours de grève entre le 22 mars et le 19 avril. Même chose pour les Intercités, à la différence que les abonnés annuels obtiendront 30% de réduction en juin.



Le principe sera ensuite le même s'il y a moins d'un train sur trois du 20 avril au 20 mai. Pour les abonnements hebdomadaires dans les deux cas, des bons d'achat son prévus, au prorata du nombre de jours de grève dans la semaine. Enfin, les abonnés TGV Max ne paieront pas en avril.