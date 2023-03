Le pays sera-t-il vraiment "à l'arrêt" mardi 7 mars, comme l'annonce l'intersyndicale, qui a appelé à "casser la baraque" lors de cette sixième journée d'action contre la réforme des retraites ? Invité sur France 3 ce dimanche midi, le ministre des Transports Clément Beaune prédit "une des journées les plus difficiles qu’on ait connues" dans les transports. Le ministre avait appelé vendredi tous les Français qui le peuvent à télétravailler.

Du côté du métro parisien, le trafic s'annonce moins pire qu'attendu. D'après nos informations, le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14 automatisées et 2 trains sur 3 sont à prévoir toute la journée sur la ligne 4. La ligne 6 sera ouverte de 5h30 à 20h avec 1 train sur 3 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Attendre, uniquement aux heures de pointe élargies, 1 train sur 2 sur la ligne 7bis, 1 train sur 3 sur les lignes 2, 5, 9 et 10 et 1 train sur 4 sur la ligne 7.

La ligne 3 sera ouverte uniquement aux heures de pointe et entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin avec 1 train sur 3, tout comme la ligne 11, uniquement entre Belleville et Mairie des Lilas. Sur la ligne 12, 1 train sur 4 aux heures de point uniquement entre Mairie d'Issy et Concorde et sur la 13, circulation des 2 branches uniquement jusqu'à Duroc avec 1 train sur 3. Les lignes circuleront uniquement aux heures de pointe du matin avec 1 train sur 3.

Entre 20 et 30% des vols annulés

Dans les airs, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de renoncer mardi 7 et mercredi 8 mars à une partie de leurs vols, en prévision de la grève des contrôleurs aériens. Les programmes de vols seront réduits de 20% à Paris-Charles-de-Gaulle, et de 30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse. "Air France prévoit d'assurer près de 8 vols sur 10, dont la totalité de ses cols long-courriers", a indiqué la compagnie. "Toutefois, des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure."

Routes

Barrages filtrants, blocages de plates-formes logistiques, opérations escargot... Les chauffeurs prévoient de mener des actions dès ce dimanche 5 mars en soirée. Selon Le Parisien, les chauffeurs vont bloquer des plates-formes logistiques et des zones industrielles, notamment dans les Hauts-de-France et en région parisienne, ce qui pourrait avoir des conséquences dans l'approvisionnement de la grande distribution. Des opérations escargot se dérouleront aux abords des grandes métropoles, comme Bordeaux et Toulouse, ainsi que sur de grands axes. Toujours selon Le Parisien, la CGT et la CFDT travaillent également "au blocage d'un péage", sans en dévoiler la localisation pour le moment.

