Trente-quatre ans après la question n’est plus de trouver une preuve matérielle incontestable, mais plutôt de poser la question : Des indices graves et concordants peuvent-ils conduire les suspects aux assises?

et Emilien Vinee

Photo non datée du petit Grégory Villemin, 4 ans, retrouvé noyé le 16 octobre 1984, pieds et poings liés dans la Vologne.

Grégory : L’autre vérité

Grégory : L’autre vérité

REPLAY - Nous donnons la parole à l’avocat de Murielle Bolle Me Jean-Paul Tessonière et à Me Gérard Welzer, l’avocat de Marie-Ange Laroche.

