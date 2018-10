publié le 13/10/2018 à 07:00

*Les abonnements nous font-ils gagner du temps et de l’argent ?

Invitée : Muriel Giordan, journaliste au magazine Avantages, partenaire de l'émission



*Comment cuisiner comme un chef quand on a un agenda de ministre ?

Invité : Jean-François Mallet - grand reporter et auteur de la collection Simplissime dont Simplissime, la cuisine française la plus facile du monde (Hachette Cuisine)



* Comment faire du sport quand on court dans tous les sens ?

Invité : Christophe Ruelle, Coach sportif

