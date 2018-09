Fratrie : y a-t-il toujours un enfant préféré ?

publié le 26/09/2018 à 07:00

Si les parents nient avoir un enfant préféré, le ressenti au sein de certaines fratries laisse à penser que les liens sont plus complexes qu'on ne voudrait le croire. Une étude américaine corrobore d'ailleurs ce postulat : 74% des mères et 70% des pères font du favoritisme, sans même s’en rendre compte. Même caractère, ressemblance flagrante, genre... : divers critères viennent expliquer la différence de traitement entre frères et sœurs. Est-ce possible d'aimer tous ses enfants de la même façon ? Comment les enfants, chouchou inclus, vivent-ils cette distinction ?

Invités

- Béatrice Copper-Royer, psychologue, auteur de On ne se comprend plus ! (Editions J.C Lattès) et Enfant anxieux, Enfant peureux (Editions Albin Michel)

- Pascal Anger, thérapeute et médiateur familial

On ne se comprend plus ! (Editions J.C Lattès)

Enfant anxieux, Enfant peureux (Editions Albin Michel)

