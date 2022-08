France : retour du poisson qui mord les baigneurs

Après les vagues de chaleur à répétition et la sécheresse, voilà que le réchauffement climatique serait à l'origine de nouveaux ennuis. Moindre cette fois-ci, c'est le retour d'un poisson, la baliste. Équipé de 14 dents en haut et 8 en bas et d'une taille moyenne de 44cm, ce poisson est connu pour mordre les jambes des nageurs sur les plages.

Comme le relatait Le Parisien le 9 août, de nombreux baigneurs se sont plaints de petite morsure au niveau des jambes. Son apparition en plein été coïnciderait avec sa période de reproduction, et expliquerait son comportement agressif. Pour défendre le nid, il attaquerait les baigneurs nageant trop près.

Mais ces poissons ne se trouvent habituellement pas dans les zones proches des plages. Le réchauffement climatique serait en cause, comme le relate encore Le Parisien. Avec le réchauffement des mers et des océans, ces petits poissons étendraient leur territoire jusqu'aux zones proche des plages, les mettant en contact avec les jambes des nageurs.

Une espèce "vulnérable"

Mais ces poissons ne sont pas réputés que pour embêter les baigneurs. Leur chaire fait d'eux d'excellents mets. Malheureusement, le poisson en a fait les frais et est victime d'une pêche intensive outre-Atlantique et près des côtes africaines.

La baliste est considérée depuis 2015 comme "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature. En cas de capture accidentelle, ces poissons doivent être relâchés.



