et Claire Gaveau

publié le 27/09/2018 à 14:02

Plusieurs banques sont pointées du doigt. Le magazine 60 millions de consommateurs et l'Union Nationale des Associations familiales (Unaf) dénoncent les procédures mises en place par plusieurs banques pour ponctionner les comptes des personnes en difficulté.



En effet, certains établissements bancaires ont mis en place un nouveau système de tarification jugé "illégitime et même illégal". Avant, dès que le client passait en découvert autorisé, sa banque lui facturait au maximum 8 euros de frais. Mais depuis cette année, si le compte termine en découvert à la fin de la journée, la banque considère que tous les paiements de la journée sont en incident et prélève donc 8 euros de frais à chaque opération.

Par exemple, si un client qui possède 100 euros sur son compte effectue dans la même journée 6 retraits de 20 euros, ce dernier ne sera pas sanctionné de 8 euros de frais mais bien de 48 euros de frais pour l'ensemble des paiements réalisés dans les dernières 24 heures.

Au total, pas moins de 30 millions de clients seraient concernés par cette pratique, qui fragilise encore un peu plus les personnes en difficulté. C'est pourquoi les associations ont décidé de saisir les autorités compétentes pour qu'elles enquêtent sur ce nouveau procédé.