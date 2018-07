Flic le jour, tueur en série la nuit

publié le 05/04/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, avec mon invité Stéphane Bourgouin, nous vous racontons l’histoire d’un bon père de famille, aimé par ses proches, très apprécié de ses collègues de travail au Miami police Department, puis dans une unité antidrogue dont les succès feront la Une de la presse. Coup de théâtre, à la fin des années 80, Manuel Pardo jr, ce policier d’origine cubaine, est arrêté et accusé d’être un tueur en série ! Il revendiquera les meurtres de 9 trafiquants de drogue, six hommes et trois femmes. Et il regrettera publiquement de ne pas en avoir tué plus ! Flic le jour, tueur de méchant la nuit… comment ne pas penser au personnage de Dexter ? Vous l’avez compris, les auteurs de la série se sont largement inspirés de cette histoire vraie pour construire leur scénario…



L'homme qui rêvait d'être Dexter



Nos invités

Stéphane Bourgoin, spécialiste mondial des tueurs en série, auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, Stéphane Bourgoin a rencontré à ce jour plus 70 serial killers. Il publie aujourd’hui « L’homme qui rêvait d’être Dexter » qui parait chez RING ce jeudi 5 avril.

