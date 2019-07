Faut-il résister à la passion ?

publié le 30/04/2019 à 07:00

« L'amour ne fait pas que du bien. L'expérience d'une passion peut être extrêmement destructrice, douloureuse, et on peut mettre des années à se sortir de cette dépendance terrible - comme d'une dépendance à la drogue » a écrit Nathalie Rheims... La passion est bien souvent valorisée dans la littérature et au cinéma, nous donnant l’image d’un amour indestructible. Mais en réalité, est-il plus juste de parler d’amour destructeur ? La passion est-elle toxique ? Faut-il y résister ?

Invités

- Géraldyne Prévot Gigant, psychopraticienne, écrivain, essayiste, conférencière, fondatrice des Groupes de Parole pour les Femmes et créatrice de l'Association pour les dépendants affectifs, auteure de 50 exercices pour sortir de la dépendance affective (Editions Eyrolles)

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Nathan Stern, ingénieur social

50 exercices pour sortir de la dépendance affective (Editions Eyrolles)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).