Fantasmer pour échapper à la réalité

Anne a le sentiment de ne plus avoir de but dans sa vie

Sylvie a 4 enfants. Elle vit très mal cette période de Noël car elle sait qu'elle ne peut pas réunir toute la famille. Sa mère, qui habite juste à côté, n'est pas la bienvenue. Les enfants de Sylvie ne désirent pas la voir car ils sont en froid avec elle. Sylvie s'entend bien avec sa mère et se retrouve au milieu de cette opposition.

Nina est en couple depuis 2 ans. Son compagnon a la garde partagée de ses enfants. Au départ, ils ne se voyaient pas lorsque les enfants étaient présents. Mais après 2 ans, Nina s'impatiente. Elle ne comprend pas sa réticence à officialiser leur relation auprès de ses enfants.

Anne s'est occupée seule de ses enfants. Elle a ensuite eu une relation avec un homme plusieurs années. Depuis un an, elle vit seule, s'est séparée de cet homme et ses enfants sont partis. Anne ressent un grand vide depuis, comme si elle vivait chaque jour un éternel recommencement. Elle se demande même si le but de sa vie n'était pas seulement d'élever ses enfants et de ne rien faire d'autre.

Depuis le décès de sa mère, Zelda a le sentiment que quelque chose s'est débloqué chez elle. Elle ose plus. Charmée par un homme au travail., elle lui avoué ses sentiments, qui ne sont pas réciproques. Elle n'aurait jamais osé auparavant. Mais Zelda garde malgré tout cet homme dans un coin de sa tête.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

