Faire des cadeaux est-il une corvée ?

publié le 06/12/2018 à 07:00

Noël approche à grand pas et avec lui, le « passage obligé » des cadeaux... : quelle chance quand on trouve l’idée parfaite, celle qui fera plaisir et qui n’est pas hors budget ! Elle n’est malheureusement pas toujours au rendez-vous…La recherche peut alors se transformer en véritable casse-tête.... Et on ne parle pas des présents à faire aux convives que l’on apprécie moyennement, voire pas du tout…Pourquoi offre-t-on des cadeaux ? Que disent-ils de notre relation à l'autre ?

Invités

- Annie Schwab, directrice de la Rédaction de Maxi, partenaire de l’émission

- Sylvie Tenenbaum, psychothérapeute et auteur

Maxi

