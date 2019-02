Existe-t-il une différence d’âge idéale dans la fratrie ?

publié le 14/11/2018 à 07:00

Place dans la fratrie, complicité, distance, jalousie, concurrence, protection, charge de travail des parents... : la différence d'âge entre des frères et sœurs, qu'elle soit grande ou petite, peut avoir une influence sur leur relation et la sphère familiale. Face au désir d'agrandir cette dernière, certains pères et mères se demandent s’il existe un écart idéal, qui favoriserait une harmonie. Avoir des enfants rapprochés, est-ce toujours leur donner une chance de mieux se connaître et de s’aimer ? Qu’est ce qui unit deux enfants de décennies différentes ?

Invités

- Françoise Peille, psychologue clinicienne, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence et des problèmes de filiation comme de l'adoption, auteur de Parent, enfant : à chacun sa place (Editions De Boeck)

- Aurélie Callet, psychologue et coach familial, spécialiste du développement de l’enfant et des relations familiales. Elle exerce au cabinet "KIDZ ET FAMILY"

Parent, enfant à chacun sa place

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).