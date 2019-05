publié le 18/05/2019 à 04:11

Qui remportera l'Eurovision ? Réponse ce samedi 18 mai. Vingt-six candidats concourent à la finale de cette 64e édition, qui se tient à Tel-Aviv, en Israël. Le vainqueur sera désigné selon un score combinant les votes d'un jury de professionnels et des téléspectateurs des 43 pays participants initialement.



Et certains candidats connaissent les faveurs des bookmakers, et en particulier le représentant des Pays-Bas. Duncan Laurence est en effet le grandissime favori cette année. Le site Eurovision World le crédite de 47% de chance de victoire. L'artiste de 25 ans interprétera le morceau Arcade, une ballade pop-rock intégralement chantée en anglais et inspirée de la disparition d'un être cher.

Seconde candidate la mieux placée : l'Australienne Kate Miller-Heidke. Avec Zero Gravity, un titre mélangeant chant lyrique et musique pop, l'exubérante chanteuse de 37 ans aurait 12% de chance de l'emporter samedi soir. Habillée d'une robe blanche pailletée et juchée sur une perche mobile à plusieurs mètres de hauteur, l'artiste mêle dance et vocalises.

Viennent ensuite le Suisse Luca Hänni avec She Got Me (7%), le suédois John Lundvik et son titre Too late for love (6%) et l'italien Mahmood et sa chanson entraînante Soldi (4%). Selon ce classement, Bilal Hassani, le représentant français, n'arrive qu'à la 9ème place. À lui donc de déjouer les pronostics et de créer la surprise.

1 - Duncan Laurence (Pays-Bas)

> Duncan Laurence - Arcade - The Netherlands - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2019

2 - Kate Miller-Heidke (Australie)

> Australia - LIVE - Kate Miller-Heidke - Zero Gravity - First Semi-Final - Eurovision 2019

3 - Luca Hänni (Suisse)

> Luca Hänni - She Got Me - Switzerland - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2019

4 - John Lundvik (Suède)

> John Lundvik - Too Late For Love - Sweden - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2019

5 - Mahmood (Italie)

> Mahmood - Soldi - Italy - LIVE - Second Semi-Final - Eurovision 2019