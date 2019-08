Une cleptomane dérobe sa propre vie

publié le 13/08/2019 à 00:30

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et minuit, Sophie Cadalen accompagnée de Laetitia Nallet recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans l'émission du 12 Août :

Charlotte a été diagnostiqué cleptomane il y a 15 ans, et depuis c'est tout simplement l'enfer.

Des procès, la perte de la garde son enfant, ne pas pouvoir travailler... Sa vie est orchestrée par son trouble de la personnalité. Après avoir vu des professionnels et avoir assisté à des groupes de paroles, rien n'y fait. Elle ne sort plus de chez elle pour éviter de voler des choses.

D'où vient cela ? Comment vaincre ce mal ?



Après 30 ans de mariage et 3 enfants, la femme de Bernard a décidé de rompre.

Et subitement, ses deux plus grands enfants lui ont tourné le dos du jour au lendemain.

Récemment, c'est la petite dernière qui l'a laissé tomber..

Il a beau ne pas le montrer, il souffre énormément de la situation.



Pourquoi couper les ponts ainsi après toutes ces années ?

D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



